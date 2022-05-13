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Факты / Украина / Политика

Макрон предлагал уступки по суверенитету Украины, чтобы Путин сохранил лицо – Зеленский

Юлия Соколова, редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что лидер Франции Эммануэль Макрон предлагал пойти на некоторые уступки относительно украинского суверенитета, чтобы тем самым помочь Кремлю “сохранить лицо”.

Об этом глава государства проинформировал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1. Таким образом украинский лидер прокомментировал заявления Макрона, что унижать агрессора опасно.

– Мы не должны искать выход для РФ, и Макрон зря это делает. Я считаю, что у него отличный опыт: пока РФ сама не захочет и не поймет, что ей это (прекращение войны, – Ред.) нужно, она не будет искать никакого выхода. Может, Эммануэль что-то больше знает… Он хотел найти определенные результаты в посредничестве между нами (Украиной и РФ, — Ред.), но не нашел. И не с нашей стороны, а со стороны РФ.

А мне предлагать какие-то вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо Путину – это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров. Мы не готовы сохранять что-то кому-то и терять за это наши территории, — подчеркнул Зеленский, добавив, что такая позиция несправедлива.

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Зеленский отметил, что европейские лидеры в течение многих лет искали подход к РФ и хозяину Кремля Путину. Он сравнил эту ситуацию с нацистской Германией и нацистским преступником Адольфом Гитлером, которому мировые лидеры в свое время “дали возможность думать о новом разделе мира”.

Зеленский подчеркнул, что Гитлер совершил преступления не потому, что Германия чувствовала себя слабой и униженной после поражения в Первой мировой войне, а потому, что ему это позволили.

Президент добавил, что в день полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, Россия продемонстрировала, что ей безразличны какие-то уступки: если агрессор захочет забрать чью-то территорию, он это сделает.

– И не нужно сейчас Эммануэлю делать те или иные дипломатические па. Он стал президентом, и я его поддерживал. Но без всяких шагов в сторону, история этого не прощает. Только шаги вперед, если ты хочешь вернуть свое, – заявил Зеленский.

Он напомнил, что некоторые лидеры Европы считают рациональным поиск определенных “путей к Путину”.

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– Но вы меня поймите: мы их ищем много лет. И сегодня на этих путях трупы наших людей. Такие кровавые пути к Путину я искать не готов, — сообщил украинский лидер.

Зеленский добавил, что Путину вряд ли удастся сохранить лицо, учитывая полномасштабную войну в Украине.

Недавно Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Эммануэлем Макроном. Темами обсуждения было оборонное сотрудничество, будущее членство Украины в Евросоюзе, а также расследование преступлений российских войск в нашем государстве.

Президент Франции пообещал Зеленскому усилить военную и гуманитарную помощь нашей стране.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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