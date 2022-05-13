Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что лидер Франции Эммануэль Макрон предлагал пойти на некоторые уступки относительно украинского суверенитета, чтобы тем самым помочь Кремлю “сохранить лицо”.

Об этом глава государства проинформировал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1. Таким образом украинский лидер прокомментировал заявления Макрона, что унижать агрессора опасно.

– Мы не должны искать выход для РФ, и Макрон зря это делает. Я считаю, что у него отличный опыт: пока РФ сама не захочет и не поймет, что ей это (прекращение войны, – Ред.) нужно, она не будет искать никакого выхода. Может, Эммануэль что-то больше знает… Он хотел найти определенные результаты в посредничестве между нами (Украиной и РФ, — Ред.), но не нашел. И не с нашей стороны, а со стороны РФ. А мне предлагать какие-то вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо Путину – это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров. Мы не готовы сохранять что-то кому-то и терять за это наши территории, — подчеркнул Зеленский, добавив, что такая позиция несправедлива.

Зеленский отметил, что европейские лидеры в течение многих лет искали подход к РФ и хозяину Кремля Путину. Он сравнил эту ситуацию с нацистской Германией и нацистским преступником Адольфом Гитлером, которому мировые лидеры в свое время “дали возможность думать о новом разделе мира”.

Зеленский подчеркнул, что Гитлер совершил преступления не потому, что Германия чувствовала себя слабой и униженной после поражения в Первой мировой войне, а потому, что ему это позволили.

Президент добавил, что в день полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, Россия продемонстрировала, что ей безразличны какие-то уступки: если агрессор захочет забрать чью-то территорию, он это сделает.

– И не нужно сейчас Эммануэлю делать те или иные дипломатические па. Он стал президентом, и я его поддерживал. Но без всяких шагов в сторону, история этого не прощает. Только шаги вперед, если ты хочешь вернуть свое, – заявил Зеленский.

Он напомнил, что некоторые лидеры Европы считают рациональным поиск определенных “путей к Путину”.

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– Но вы меня поймите: мы их ищем много лет. И сегодня на этих путях трупы наших людей. Такие кровавые пути к Путину я искать не готов, — сообщил украинский лидер.

Зеленский добавил, что Путину вряд ли удастся сохранить лицо, учитывая полномасштабную войну в Украине.

Недавно Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Эммануэлем Макроном. Темами обсуждения было оборонное сотрудничество, будущее членство Украины в Евросоюзе, а также расследование преступлений российских войск в нашем государстве.

Президент Франции пообещал Зеленскому усилить военную и гуманитарную помощь нашей стране.