Интенсивность обстрелов Харькова благодаря усилиям ВСУ значительно снизилась, однако опасность для мирного населения все еще сохраняется. После небольшого перерыва за прошедшие сутки российские агрессоры попали в жилые дома в Шевченковском районе города и на Салтовке.

В результате обстрелов пострадали четыре человека, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, враг также продолжает обстреливать населенные пункты области, в частности в Чугуевском районе ранены двое жителей, в Харьковском районе произошло три пожара, но без пострадавших.

– Силы обороны Харьковщины продолжают устойчиво удерживать свои позиции и совершать успешные контрнаступательные действия. Подразделения ТРО ВСУ вышли на государственную границу на севере Харьковской области, – подчеркнул Синегубов.

По его словам, российские войска сейчас пытаются сконцентрировать усилия на удержании занятых позиций и готовятся к попытке наступления в районе Изюма.

С понедельника, 16 мая, в Харькове планировалось запустить движение общественного транспорта. Речь идет, в частности, о трамваях, троллейбусах и автобусах.