Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 82 день войны
Убили Убили
229 детей
Ранили Ранили
>421 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Украина

РФ снова обстреливает Харьков, есть раненые – глава ОВА

Валентина Летяк, редактор ленты
РФ снова обстреливает Харьков, есть раненые – глава ОВА

Интенсивность обстрелов Харькова благодаря усилиям ВСУ значительно снизилась, однако опасность для мирного населения все еще сохраняется. После небольшого перерыва за прошедшие сутки российские агрессоры попали в жилые дома в Шевченковском районе города и на Салтовке.

В результате обстрелов пострадали четыре человека, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, враг также продолжает обстреливать населенные пункты области, в частности в Чугуевском районе ранены двое жителей, в Харьковском районе произошло три пожара, но без пострадавших.

– Силы обороны Харьковщины продолжают устойчиво удерживать свои позиции и совершать успешные контрнаступательные действия. Подразделения ТРО ВСУ вышли на государственную границу на севере Харьковской области, – подчеркнул Синегубов.

По его словам, российские войска сейчас пытаются сконцентрировать усилия на удержании занятых позиций и готовятся к попытке наступления в районе Изюма.

С понедельника, 16 мая, в Харькове планировалось запустить движение общественного транспорта. Речь идет, в частности, о трамваях, троллейбусах и автобусах.

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка