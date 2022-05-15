Первые две недели общественный транспорт будет бесплатным: Терехов о восстановлении Харькова

В последние дни российские войска прекратили обстрелы Харькова, поэтому мирные жители города начинают осторожно выходить на улицы. Однако в харьковской городской власти считают, что угроза ракетных ударов России остается.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в интервью Фактам ICTV, как прошли последние сутки и тихо ли сейчас на территории города.

– Действительно тихо, уже пятый день Харьков не попадает под обстрелы. На самом деле такая тишина очень тревожная, поэтому люди постепенно и очень осторожно выходят. Была позавчера попытка попадания ракеты в аэропорт, но ПВО сбила. После этого каких-либо обстрелов по Харькову не было.

По его словам, врага удалось достаточно далеко оттеснить от Харькова. Однако украинские защитники должны быть готовы к тому, что отражать вражеские ракетные удары придется.

– Сегодня уже Грады не могут бомбить Харьков. Однако эта война, продолжающиеся военные действия, мы всегда ждем, должны быть наготове для того, чтобы отражать и ракетные удары, и самолеты. Поэтому такие угрозы, конечно, существуют, но глобальные обстрелы Харькова, как были с начала войны, развязанной российским агрессором, уже прекращены.

Игорь Терехов рассказал, много ли людей возвращаются в город и какие настроения у харьковчан. По его словам, на дорогах уже даже появились небольшие пробки.

– В первую очередь хочу сказать, что настроение поднятое, потому что возвращаемся к более-менее нормальной жизни. Машин стало гораздо больше, уже есть небольшие пробки на дорогах до 15.00, после этого количество людей и машин уменьшается. Вот такая ситуация. Вовремя ли люди возвращаются – каждый сам для себя решает. С одной стороны, я очень рад, что харьковчане хотят вернуться в город! Харьков не может не радовать меня, но, конечно, нужно соблюдать меры предосторожности, потому что возможны, как я уже сказал, ракетные обстрелы, обстрелы с воздуха.

С понедельника в Харькове планируют запустить движение общественного транспорта. Речь идет, в частности, о трамваях, троллейбусах и автобусах.

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– Сегодня утвердили временную схему работы транспорта. Я провел исполком и сказал на этой неделе, когда была сессия городского совета, что буду запускать транспорт. Это будет несколько маршрутов трамваев там, где возможно, потому что более 50% трамвайного парка Харькова разбил российский агрессор. Разбил трансформаторные подстанции, тяговые, не везде можно организовать маршруты движения транспорта, если речь идет о трамваях. Кроме того, мы организовываем троллейбусные маршруты. Тоже пострадали очень троллейбусы, нужно восстанавливать 35 км линий. Этот кабель, мы его заказали, нужно повесить на опорах, проинвентаризировать опоры.

В Харькове коммунальщики работают почти круглые сутки, чтобы запустить движение общественного транспорта.

– Наши коммунальные предприятия, обеспечивающие движение транспорта, работают почти круглосуточно. Мы выпускаем коммунальный транспорт в город, чтобы отовсюду, из каждого микрорайона можно было добраться, даже, может, с пересадками, в центральную часть города. Кроме того, я понимаю, что у людей сегодня нет денег, многие остались без работы. Чтобы запустить движение бизнеса и предприятий, начали работать производства, две первые недели весь транспорт будет ходить бесплатно.

Игорь Терехов также объяснил, планируют ли в ближайшее время в Харькове запускать метрополитен. По его словам, сначала переселят людей в общежития, чтобы появилась возможность запуска линий подземного транспорта.

– Безусловно, метрополитен является основным видом транспорта в таком мегаполисе, как Харьков. И нам нужно его запускать. Буквально с понедельника начнем переселять людей, живущих на станциях метрополитена, в общежития, предоставлять им все необходимые условия, продукты, медикаменты, постельные принадлежности, дети будут ходить в школу, к ним будут ходить учителя. С малышами будут заниматься воспитатели детских садов, создадим нормальные, человеческие условия для жизни. Людей мы будем переселять, чтобы в ближайшее время запускать линии метрополитена. Для нас это очень важно.

Мэр Харькова считает, что на это нужно потратить несколько месяцев. Однако первые поезда начнут курсировать уже через неделю или две.

– Мы договорились с руководством метрополитена, были в туннелях, на станциях осмотрели вместе с профильными институтами, насколько это возможно. Во время сильных бомбардировок у нас был иссечен метромост. Сегодня нам дают вывод, что он пока в нормальном состоянии, через него можно пропускать склады метрополитена. Я думаю, неделю-две, и первые поезда уже начнут ходить по метрополитену.

В Харькове коммунальщики сейчас ремонтируют дороги. Городской голова объяснил, как город восстанавливается и насколько быстро можно будет вернутся к привычной жизни.

– Каждый день я работаю над этим с нашими международными партнерами, инвестиционными фондами, мэрами зарубежных городов, чтобы реконструировать Харьков, создать новые микрорайоны. У нас есть колоссальный прогресс по созданию генплана Харькова. Это будет уникальный генплан, равного которому нет в Украине. Я категорически против строительства временного жилья или чтобы наши харьковчане где-нибудь находились во временном жилье. Я знаю ментальность харьковчан и что они рвутся домой.

Игорь Терехов убежден, что жители Харькова хотят как можно скорее вернуться в родной город.

– Мы это проходили в 2014 году, когда вместе с немецким правительством были построены небольшие домики для переселенцев контейнерного типа, рассчитанные на три года. Там до сих пор живут переселенцы из Луганской и Донецкой областей. И я понимаю, что это. Поэтому категорически настаиваю, что мы не должны сегодня строить временное жилье. Мы должны перетерпеть, разместить людей в общежитиях институтов, ПТУ, техникумов и начинать строительство новых микрорайонов. Мы обязаны это сделать по современным технологиям, обязательно с подземными паркингами двойного назначения, которые во время чрезвычайных ситуаций будут служить укрытием и бомбоубежищем для людей. Энергосберегающие технологии должны применяться, начиная от крышных котельных и скважин, которые будут поставлять воду.

Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что мы должны учесть суровые уроки войны.

Фото: Харьковский городской совет