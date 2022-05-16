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Факти / Україна

РФ знову обстрілює Харків, є поранені – голова ОВА

Валентина Летяк, редакторка стрічки
РФ знову обстрілює Харків, є поранені – голова ОВА

Інтенсивність обстрілів Харкова завдяки зусиллям ЗСУ значно зменшилася, проте небезпека для мирного населення все ще зберігається. Після невеликої перерви протягом минулої доби російські агресори влучили у житлові будинки у Шевченківському районі міста та на Салтівці.

Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог також продовжує обстрілювати населені пункти області, зокрема у Чугуївському районі поранено двох мешканців, у Харківському районі сталося три пожежі, але без постраждалих.

– Сили оборони Харківщини продовжують стійко тримати свої позиції та здійснювати успішні контрнаступальні дії. Підрозділи ТРО ЗСУ вийшли на державний кордон на півночі Харківської області, – наголосив Синєгубов.

За його словами, російські війська зараз намагаються зосередити зусилля на утриманні зайнятих позицій та готуються до спроби наступу в районі Ізюма.

З понеділка, 16 травня, у Харкові планували запустити рух громадського транспорту. Йдеться, зокрема, про трамваї, тролейбуси та автобуси.

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Фото: Depositphotos

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