Інтенсивність обстрілів Харкова завдяки зусиллям ЗСУ значно зменшилася, проте небезпека для мирного населення все ще зберігається. Після невеликої перерви протягом минулої доби російські агресори влучили у житлові будинки у Шевченківському районі міста та на Салтівці.

Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог також продовжує обстрілювати населені пункти області, зокрема у Чугуївському районі поранено двох мешканців, у Харківському районі сталося три пожежі, але без постраждалих.

– Сили оборони Харківщини продовжують стійко тримати свої позиції та здійснювати успішні контрнаступальні дії. Підрозділи ТРО ЗСУ вийшли на державний кордон на півночі Харківської області, – наголосив Синєгубов.

За його словами, російські війська зараз намагаються зосередити зусилля на утриманні зайнятих позицій та готуються до спроби наступу в районі Ізюма.

З понеділка, 16 травня, у Харкові планували запустити рух громадського транспорту. Йдеться, зокрема, про трамваї, тролейбуси та автобуси.