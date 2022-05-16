Родственники добровольцев, которые до войны являлись предпринимателями, будут получать средства на ведение бизнеса. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, родственники добровольцев, которые до полномасштабной войны в Украине занимались бизнесом, а затем пошли воевать, смогут получать средства на ведение бизнеса. Проект механизма выплаты таких компенсаций разрабатывается.

Юлия Лапутина также добавила, что продолжаются переговоры по протезированию раненых на войне украинских военных в зарубежных медучреждениях. Особенно тех, кому это необходимо немедленно.

Кроме того, по словам Лапутиной, принятые Кабмином изменения в соответствующие подзаконные акты позволят пострадавшим украинским бойцам получать психологическую помощь одновременно с лечением ранений. Ранее этап психологической помощи начинался только после выписки из медучреждений.

Ранее Юлия Лапутина также отмечала, что Минобороны будет давать статус участника боевых действий добровольцам, которые не успели оформиться и не могут официально подтвердить участие в войне после 24 февраля.

По ее словам, по состоянию на 24 февраля в Украине насчитывалось около 500 тыс. ветеранов со статусом участника боевых действий. Подавляющее большинство из них пошли в ряды ВСУ, ТРО или добровольческие формирования территориальных общин.