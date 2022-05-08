Предоставление статуса участника боевых действий добровольцам, которые не успели официально оформиться и не могут официально подтвердить участие в войне после 24 февраля, будет рассмотрено Министерством ветеранов.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

По ее словам, на 24 февраля в Украине насчитывалось около 500 тыс. ветеранов со статусом участника боевых действий.

Подавляющее большинство из них пошли в ряды ВСУ, ТРО или добровольческие формирования территориальных общин.

— Закон Украины предоставляет право добровольцам, которые включились после 24 февраля в силы территориальной обороны и добровольческих формирований территориальных общин, получить статус участника боевых действий после победы Украины. Когда началась широкомасштабная военная агрессия, никто не мог точно знать, куда на территорию Украины распространится театр военных действий. Поэтому потенциально предоставили всем добровольцам право, а только порядок его предоставления будет согласовываться в соответствующем порядке вооруженными силами Украины, — сказала Юлия Лапутина.

Министр по делам ветеранов напомнила, что территориальная оборона – это отдельный вид Вооруженных сил, поэтому статус участника боевых действий для них будет предоставляться именно Министерством обороны. В то же время Минветеранов будет вовлечено в этот процесс, особенно в тех случаях, когда защитник не успел документально оформиться.

Сейчас смотрят

— Статус участника боевых действий должен предоставляться согласно боевым распоряжениям. Любой сотрудник не может выйти на выполнение боевого задания без боевого распоряжения. В этом распоряжении содержится информация о том, куда человек едет и что он там выполняет. По результатам возвращения военнослужащего комиссия Министерства обороны или другого силового ведомства рассматривает это. В Вооруженных силах все четко, – объяснила Юлия Лапутина.

Она добавила, что для предоставления статуса добровольцам, не прошедшим оформление, будет привлекаться комиссия, которая будет проводить оценку по соответствующим критериям.

— Если человек дал все необходимые документальные подтверждения и они правдивы, то он обязательно получит статус участника боевых действий, — сказала министерша.

Ранее Лапутина рассказывала, что статус УБД смогут получить только добровольцы, принимавшие участие в боевых действиях.