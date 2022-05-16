Родичі добровольців, які до війни були підприємцями, отримуватимуть кошти на ведення бізнесу. Про це повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, родичі добровольців, які до повномасштабної війни в Україні займалися бізнесом, а потім пішли воювати, зможуть отримувати кошти на ведення бізнесу. Проєкт механізму виплати таких компенсацій наразі розробляється.

Юлія Лапутіна також додала, що тривають переговори щодо протезування поранених на війні українських військових у закордонних медзакладах. Особливо тих, хто зараз цього потребує нагально.

Крім того, за словами Лапутіної, ухвалені Кабміном зміни до відповідних підзаконних актів дозволять постраждалим українським бійцям отримувати психологічну допомогу одночасно із лікуванням поранень. Раніше етап психологічної допомоги розпочинався тільки після виписки з медзакладів.

Раніше Юлія Лапутіна також зазначала, що Міноборони надаватиме статус учасника бойових дій добровольцям, які не встигли оформитись та не можуть офіційно підтвердити участь у війні після 24 лютого.

За її словами, станом на 24 лютого в Україні налічувалося близько 500 тис. ветеранів зі статусом учасника бойових дій. Переважна більшість з них пішли до лав ЗСУ, ТРО чи добровольчих формувань територіальних громад.