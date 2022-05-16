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Факты / Украина

В Украине предлагают принудительно изымать объекты РФ и ее резидентов

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Верховна Рада

Группа народных депутатов просит подготовить и принять решение о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.

С соответствующей просьбой они предлагают обратиться к Кабинету министров и Совету национальной безопасности и обороны. Соответствующий проект постановления №7373 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

В список объектов, предложенных к изъятью, попали:

  • АО Альфа-банк;
  • ЧАО СК Альфа-Страхование;
  • АО Альтбанк;
  • ЧАО Киевстар;
  • ООО Компания Алюминий Украины;
  • ООО Абхиджит-Ресурсы Украины (Львов);
  • ЧАО Моршинский завод минеральных вод Оскар (Львовская область);
  • ЧАО Миргородский завод минеральных вод (Полтавская область).

11 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду указ о принудительном изъятии объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.

12 мая Верховная Рада голосами 334 народных депутатов утвердила соответствующий указ. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Кроме того, Украина национализирует десять российских кораблей стоимостью более 1 млрд грн. Они были задействованы в логистических операциях РФ в акватории Черного моря и Дуная.

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Фото: Depositphotos

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