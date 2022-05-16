Группа народных депутатов просит подготовить и принять решение о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.
С соответствующей просьбой они предлагают обратиться к Кабинету министров и Совету национальной безопасности и обороны. Соответствующий проект постановления №7373 уже зарегистрирован в Верховной Раде.
В список объектов, предложенных к изъятью, попали:
- АО Альфа-банк;
- ЧАО СК Альфа-Страхование;
- АО Альтбанк;
- ЧАО Киевстар;
- ООО Компания Алюминий Украины;
- ООО Абхиджит-Ресурсы Украины (Львов);
- ЧАО Моршинский завод минеральных вод Оскар (Львовская область);
- ЧАО Миргородский завод минеральных вод (Полтавская область).
11 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду указ о принудительном изъятии объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.
12 мая Верховная Рада голосами 334 народных депутатов утвердила соответствующий указ. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Кроме того, Украина национализирует десять российских кораблей стоимостью более 1 млрд грн. Они были задействованы в логистических операциях РФ в акватории Черного моря и Дуная.