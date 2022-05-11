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Факты / Украина / Политика

Зеленский внес в Верховную Раду указ о конфискации российского имущества

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду указ о принудительном изъятии объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.

Соответствующий законопроект Об утверждении указа главы государства зарегистрирован на сайте украинского парламента под номером 7371.

— Указ президента Украины, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов, не позднее шестимесячного срока после отмены или завершения военного положения в Украине подлежит утверждению Верховной Радой Украины путем принятия соответствующего закона, — отмечается в законопроекте.

В пояснительной записке также отмечается, что Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о принудительном изъятии российских объектов права собственности 11 мая 2022 года.

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Фото: Офис президента

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