Від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували вже близько 27 700 російських окупантів. За минулу добу наші захисники знищили ще 300 загарбників.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Також Росія у війні проти України вже втратила понад 1,2 тис. танків, 200 літаків і понад 160 гелікоптерів.

Бойові втрати РФ у війні проти України:

танки ‒ 1 228 (+8);

бойові броньовані машини ‒ 2 974 (+16);

артилерійські системи – 577 (+22);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 195;

засоби ППО – 89;

літаки – 200;

гелікоптери – 165 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11);

крилаті ракети – 97 (+2);

кораблі/катери – 13;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 101 (+14);

спеціальна техніка – 42.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Також у Генштабі ЗСУ повідомляють, що на Харківському напрямку ворог намагається утримувати займані позиції. А на Сіверському напрямку зберігається ймовірність обстрілів з території РФ.

На Донецькому напрямку окупанти ведуть обстріли з усього, з чого можуть. На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку окупанти відійшли на раніше зайняті позиції, адже зазнали втрат.

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