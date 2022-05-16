Від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували вже близько 27 700 російських окупантів. За минулу добу наші захисники знищили ще 300 загарбників.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Також Росія у війні проти України вже втратила понад 1,2 тис. танків, 200 літаків і понад 160 гелікоптерів.
Бойові втрати РФ у війні проти України:
- танки ‒ 1 228 (+8);
- бойові броньовані машини ‒ 2 974 (+16);
- артилерійські системи – 577 (+22);
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 195;
- засоби ППО – 89;
- літаки – 200;
- гелікоптери – 165 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11);
- крилаті ракети – 97 (+2);
- кораблі/катери – 13;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 101 (+14);
- спеціальна техніка – 42.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Також у Генштабі ЗСУ повідомляють, що на Харківському напрямку ворог намагається утримувати займані позиції. А на Сіверському напрямку зберігається ймовірність обстрілів з території РФ.
На Донецькому напрямку окупанти ведуть обстріли з усього, з чого можуть. На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку окупанти відійшли на раніше зайняті позиції, адже зазнали втрат.
Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.