Российские оккупанты ввели процедуру фильтрации в каждом временно оккупированном городе в Украине.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По данным правозащитных организаций, фильтрацию прошли уже более 37 тыс. граждан. Сейчас эту процедуру проходят и люди, которые были принудительно депортированы в Россию.

По словам Денисовой, для “особо опасных” в идеологическом понимании и “неблагонадежных” украинцев фильтрация становится постоянной. Люди вынуждены ее проходить каждые три дня.

Граждан Украины допрашивают, тщательно осматривают, удерживают в бесчеловечных условиях, унижают и пытают. Людмила Денисова отмечает, что это не просто дискриминация украинцев по признаку национальности. Это один из элементов тотального геноцида украинской нации.

На днях советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что всех, кто не прошел фильтрацию и признан “неблагонадежным” в фильтрационных лагерях, доставляют в помещение бывшей исправительной колонии №52 в с. Оленевка Донецкой области (оккупированная территория с 2014 года) или в известную тюрьму Изоляция в Донецке.

По его словам, украинцам, которые не прошли фильтрацию, выдают одну баклажку воды на десять человек, кормят не каждый день. В туалет выпускают раз в день, а на прогулки на воздух людей не выводят вообще.