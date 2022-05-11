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Факты / Мир

Пытки, угрозы, дефицит воды и еды: что происходит с не прошедшими фильтрацию в Мариуполе

Анастасия Гевко, редактор ленты
маріуполь

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, где содержат тех, кто не прошел фильтрацию в городе, а также сообщил, что с ними происходит.

Об этом в среду, 11 мая, он сообщил на своем канале в Telegram.

– Всех, кто не прошел фильтрацию и кто признан “неблагонадежным” в фильтрационных лагерях под Мариуполем, доставляют в помещение бывшей исправительной колонии №52 в с. Оленевка Донецкой области (оккупированная территория с 2014 года) или в известную тюрьму Изоляция в Донецке, – сообщил Андрющенко.

Он уточнил, что колония в Оленовке используется для тех, кто не проходит действующую службу в рядах ВСУ, НГУ и других правоохранительных органах. 

– Здесь содержатся родные военных, бывшие работники правоохранительных органов, активисты, журналисты и люди, которые просто вызвали подозрение (включая просто наличие патриотических татуировок). Минимальный срок заключения 36 суток. Кстати, именно 36 суток отведено оккупантами на процедуру фильтрации, поэтому это официально не заключение, а фильтрация, – пояснил советник мэра.

Он также рассказал подробности об условиях содержания таких людей. В частности, по его данным, помещения тюрьмы переполнены. 

– При плановом лимите колонии в 850 человек, по словам свидетелей, на сегодняшний день там содержится не менее 3 тыс. человек. Преимущественно из Мариуполя и Мариупольского района. Помещения наполнены людьми так, что нет возможности лечь. Вынуждены стоять и сидеть на корточках, – рассказал он.

Андрющенко сообщил, что в день не прошедшим так называемую фильтрацию украинцам выдают одну баклажку воды на десять человек, кормят – не каждый день.

В туалет при этом выпускают раз в день, а на прогулки на открытый воздух людей не выпускают.

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– Все это сопровождается долговременными допросами, пытками, угрозами смертной казни и принуждением к сотрудничеству. Кому повезло, по истечении 36 суток отпускают, предварительно заставляя подписывать какие-то бумаги. Какие точно свидетели указать не могут, но допускают что “о сотрудничестве”. Массовые случаи исчезновения людей после допросов, – утверждает советник мэра.

По данным свидетелей, некоторых людей могут переводить в другую, более жесткую тюрьму – возможно, в Донецкую Изоляцию.

– Можно утверждать, что это настоящий концентрационный лагерь 21 века, созданный Россией в центре Европы… Общая площадь колонии – 14,3.кв. м, в том числе: жилая зона – 7 тыс. м кв., – отметил он.

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Фото: Depositphotos

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