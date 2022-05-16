Російські окупанти запровадили процедуру фільтрації у кожному тимчасово окупованому місті в Україні.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За даними правозахисних організацій, фільтрацію пройшли вже понад 37 тис. громадян. Зараз цю процедуру проходять і люди, які були примусово депортовані в Росію.

За словами Денісової, для “особливо небезпечних” в ідеологічному розумінні та “неблагонадійних” українців фільтрація стає постійною. Люди змушені її проходити кожні три дні.

Громадян України допитують, ретельно оглядають, утримують в нелюдських умовах, принижують і катують. Людмила Денісова зауважує, що це не просто дискримінація українців за ознакою національності. Це один із елементів тотального геноциду української нації.

Днями радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що усіх, хто не пройшов фільтрацію та хто визнаний “неблагонадійним” у фільтраційних таборах, доставляють до приміщення колишньої виправної колонії №52 у с. Оленівка Донецької області (окупована територія з 2014 року) або у відому в’язницю Ізоляція у Донецьку.

За його словами, українцям, які не пройшли фільтрацію, видають одну баклажку води на десять осіб, годують не щодня. У туалет випускають раз на день, а на прогулянки на повітря людей не виводять взагалі.