Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может выиграть войну. А западные чиновники и аналитики считают, что именно в этом кроется проблема.

Об этом пишет издание Politico.

Украинские войска вытеснили российских оккупантов с окраин Харькова и теперь приближаются к границе с Россией.

РФ понесла катастрофические потери во время неудачной переправы через реку Северский Донец 11 мая.

Министерство обороны Великобритании заявило, что сейчас Россия сосредоточена на наступлении в восточной части Донбасса. Но это продвижение потеряло темп и значительно отстало от графика. По данным британской разведки, Путин лишился трети войск, которые он направил в Украину с 24 февраля.

В воскресенье Йенс Столтенберг заявил, что Украина может выиграть эту войну. И именно в этом проблема, по мнению западных чиновников и аналитиков, которые опасаются последствий того, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал “унижением России”.

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— После нескольких недель беспокойства о том, что произойдет, если Россия подчинит Украину, западноевропейские лидеры теперь беспокоятся о том, что может произойти, если Украина действительно победит в войне. … Одно из серьезных опасений заключается в том, что победа Украины может дестабилизировать Россию, сделать ее еще более непредсказуемой и сделать нормализацию энергетических связей еще более недостижимой, — говорит американский журналист Мэтью Карничниг.

По его мнению, вот почему некоторые европейские страны выступают за “спасение лица” Путина в решении масштабного военного конфликта, даже если это будет стоить Украине части территорий.

Лидеры Франции, Германии и Италии подчеркивают важность прекращения огня и мирного соглашения как раз в тот момент, когда Украина изменила ход событий.

Американское издание NYT в своей колонке на выходных отметило, что возможность продвижения Украины сделает ядерную эскалацию гораздо более вероятной:

Мы знаем, что российская военная доктрина предусматривает использование тактического ядерного оружия в обороне, чтобы переломить ситуацию в проигранной войне. Следует предположить, что Путин и его окружение рассматривают тотальное поражение в Украине как угрожающий режиму сценарий. Объедините эти реалии с миром, в котором русские внезапно разгромлены, а их территориальные приобретения испаряются, и вы получите наихудшую ядерную военную ситуацию со времен нашей морской блокады Кубы в 1962 году.

Напомним, что в Сенате США предварительно одобрили пакет военной и гуманитарной помощи Украине на сумму 40 млрд долларов. Но при этом растет число республиканцев, особенно в Палате представителей, которые выступают против дальнейшей помощи Украине.

А вот лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, который на выходных побывал в Киеве, считает, что “россиянам нужно проиграть, а украинцам нужно победить”.