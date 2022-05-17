Май, 17 в 20:07

Генштаб заявил об обострении войны на Донбассе. В частности сообщается, что агрессоры осуществляют перегруппировку для наступления на Славянск.

Об этом во вторник, 17 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

– На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку и доукомплектование войск и накопление запасов с целью подготовки к наступлению в направлении Славянска. Враг пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Долгенькое, успеха не имел, – говорится в сообщении.

Кроме того, в направлении Донецка рашисты пытаются наступать вдоль всей линии столкновения, обстреливают населенные пункты из артиллерии.

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– В районах Бахмута, Клинового, Соледара и Волчоярки противник нанес ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Также враг вел воздушную разведку с применением БПЛА Орлан-10. На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытаются вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецк, – сказано в заявлении.

Тем временем на Бахмутском направлении противник, попытавшись прорвать оборону наших войск, вынужден был уйти, провалив наступление.

– На Авдеевском направлении враг проводил штурмовые действия с целью взятия под контроль участка дороги Новобахмутовка – Новоселовка Вторая, успеха не имел. На Кураховском направлении, при поддержке огня артиллерии и авиации, ведет наступление на населенный пункт Новомихайловка, бои продолжаются, – подчеркнули в Генштабе.

Также подразделения оккупантов неудачно попытались наступать в направлении населенного пункта Марьинка.