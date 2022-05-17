Травень, 17 в 20:07

Генштаб заявив про загострення війни на Донеччині. Зокрема повідомляється, що агресори здійснюють перегрупування для наступу на Слов’янськ.

Про це у вівторок, 17 травня, повідомила пресслужба відомства.

– На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування та доукомплектування військ та накопичення запасів з метою підготовки до наступу в напрямку Слов’янська. Ворог намагався покращити тактичне становище у районі населеного пункту Довгеньке, успіху не мав, – йдеться у повідомленні.

Крім того, у напрямку Донецька рашисти намагаються наступати вздовж усієї лінії зіткнення, обстрілюючи населені пункти з артилерії.

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– У районах Бахмута, Клинового, Соледара та Волчоярки противник завдав ракетно-бомбових ударів з літаків Су-35. Також ворог вів повітряну розвідку із застосуванням БПЛА Орлан-10. На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії окупанти намагаються вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєвєродонецьк, – сказано у заяві.

Тим часом на Бахмутському напрямку противник, спробувавши прорвати оборону наших військ, був змушений піти, проваливши наступ.

– На Авдіївському напрямку ворог проводив штурмові дії з метою взяття під контроль ділянки дороги Новобахмутівки – Новоселівки Другої, успіху не мав. На Курахівському напрямку, за підтримки вогню артилерії та авіації, веде наступ на населений пункт Новомихайлівка, бої продовжуються, – наголосили у Генштабі.

Також підрозділи окупантів невдало спробували наступати у напрямку населеного пункту Мар’їнка.