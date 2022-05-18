Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за объявленный сегодня пакет поддержки и макрофинансовой помощи Украине объемом в €9 млрд.

– Благодарен за объявленный сегодня Урсулой фон дер Ляйен пакет поддержки Украины. Он включает в себя новую программу макрофинансовой помощи в сумме €9 млрд и Платформу восстановления Украины. Такая поддержка поможет Украине победить в войне, преодолеть последствия агрессии РФ и ускорить движение к членству в ЕС, – написал Зеленский на своей странице в Twitter в среду, 18 мая.