В разговоре с женой оккупант хвастался расстрелами мирных жителей на Востоке Украины — СБУ
Служба безопасности Украины обнародовала фрагмент очередного перехваченного телефонного разговора оккупанта со своей женой.
Он откровенно признается, что вместе с другими “воинами” без колебаний расстреливает мирное население. Женщина в ответ на это — лишь поддерживает и хвалит мужа.
Россиянин добавляет, что больше всего достается тем, кто пытается вырваться из временно оккупированных территорий в ночное время суток.
Он: Да. Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются… И это… Ну, не получается у них.
Она: Ааа, они по ночам пытаются, а вы их х*ярите?
Он: Угу.
Она: Ну, че. Они сами выбрали свой путь. Мне их не жалко.
Он: Мне тоже уже нет. Вообще нисколько… Кто хотел — тот уже уехал отсюда. А кого х*рачим — ну, сами остались, пох*р.
В СБУ добавляют, что подразделение этого “вояки” сейчас находится на Востоке Украины.