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Факты / Украина

В разговоре с женой оккупант хвастался расстрелами мирных жителей на Востоке Украины — СБУ

Наташа Тарчевська, редактор ленты
В разговоре с женой оккупант хвастался расстрелами мирных жителей на Востоке Украины — СБУ
Фото: Depositphotos

Служба безопасности Украины обнародовала фрагмент очередного перехваченного телефонного разговора оккупанта со своей женой.

Он откровенно признается, что вместе с другими “воинами” без колебаний расстреливает мирное население. Женщина в ответ на это — лишь поддерживает и хвалит мужа.

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Россиянин добавляет, что больше всего достается тем, кто пытается вырваться из временно оккупированных территорий в ночное время суток.

Он: Да. Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются… И это… Ну, не получается у них.

Она: Ааа, они по ночам пытаются, а вы их х*ярите?

Он: Угу.

Она: Ну, че. Они сами выбрали свой путь. Мне их не жалко.

Он: Мне тоже уже нет. Вообще нисколько… Кто хотел — тот уже уехал отсюда. А кого х*рачим — ну, сами остались, пох*р.

В СБУ добавляют, что подразделение этого “вояки” сейчас находится на Востоке Украины.

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Источник: СБУ
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