Май, 20 в 19:42

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес оценил, каковы шансы, что президент России Владимир Путин выполнит свою угрозу и использует ядерное оружие против Украины.

– Конечно, мы будем серьезно относиться к угрозам Путина, но я не верю, что он может на самом деле использовать ядерное оружие, потому что это не даст ему никаких преимуществ. Будь это настоящим преимуществом, он бы использовал это. Но его единственное преимущество с ядерным оружием есть тогда, когда он его не использует, – отметил Ходжес в интервью Голосу Америки.

Он добавил, что для Запада будет невозможно оставаться в стороне, если Путин использует ядерное оружие.

– В таком случае ответ Запада будет, пожалуй, неядерным, но разрушительным, разрушающим или серьезно вредящим Черноморскому флоту России и российским войскам внутри Украины, – уверен генерал США в отставке.

Кроме того, по его мнению, в окружении российского лидера есть люди, которые думают, что жизнь после Путина существует, что делает маловероятным использование ядерного оружия.

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