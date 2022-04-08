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Факты / Украина / Общество

Ядерный удар по Украине отменяется: Данилов успокоил украинцев

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Ядерный удар по Украине отменяется: Данилов успокоил украинцев

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины нет информации о том, что Россия готовилась к ядерному удару по Киеву.

Скорее всего это отсылка к словам Михаила Притулы, который в СМИ фигурирует как военный эксперт и полковник СБУ в отставке. Именно он заявил о якобы ядерном ударе по киеву.

Данилов рассказал, что этот человек уволился из СБУ в 2002 году.

— Где он такое взял я не знаю. У нас на сегодняшний день такой информации нет, — отметил секретарь РНБО.

Он отметил, что украинское руководство публичное, поэтому самостоятельно сообщает обо всех угрозах населению.
Секретарь СНБО рассказал, что населению сообщали об угрозе химического оружия от россиян и у Украины есть соответствующее лекарство.

Кроме того, Украина готовит список коллаборантов, который будет доступен всем.

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