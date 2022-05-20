Ходжес пояснив, чому Путін не використовуватиме ядерну зброю у війні з Україною

Травень, 20 в 19:42

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес оцінив, які шанси, що президент Росії Володимир Путін виконає свою загрозу та застосує ядерну зброю проти України.

– Звичайно, ми серйозно ставитимемося до загроз Путіна, але я не вірю, що він може насправді використовувати ядерну зброю, бо це не дасть йому жодних переваг. Аби це було справжньою перевагою, він би використав це. Але його єдина перевага з ядерною зброєю є тоді, коли вона її не використовує, – зазначив Ходжес в інтерв’ю Голосу Америки.

Він додав, що для Заходу неможливо буде залишатися осторонь, якщо Путін використовує ядерну зброю.

– У такому разі відповідь Заходу буде, мабуть, неядерною, але руйнівною, такою, що руйнує чи серйозно шкодить Чорноморському флоту Росії і російським військам всередині України, – переконаний генерал США у відставці.

Крім того, на його думку, довкола російського лідера є люди, які думають, що життя після Путіна існує, що робить малоймовірним використання ядерної зброї.

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