Самолет, вертолет и беспилотники: какие потери понесла армия РФ 19 мая
Вооруженные силы Украины в течение 85-х суток полномасштабной войны ликвидировали две сотни российских захватчиков.
В целом с 24 февраля по 20 мая армия РФ сократилась ориентировочно на 28,7 тыс.
Российские военные 19 мая потеряли девять танков, 27 боевых бронированных машин и пять автомобилей и автоцистерн.
Стало меньше у россиян на одну единицу реактивной системы залпового огня.
Утратили захватчики также одну единицу артиллерийской системы.
В небе над Украиной ВСУ сбили по одному вражескому самолету и вертолету, а также пять беспилотников.
Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.
Потери РФ на 20 мая 2022
- личного состава – около 28,7 тыс. (+200),
- танков ‒ 1263 (+9),
- боевых бронированных машин ‒ 3 090 (+27),
- артиллерийских систем – 596 (+1),
- реактивных систем залпового огня – 200 (+1),
- средств противовоздушной обороны – 93,
- самолетов – 204 (+1),
- вертолетов – 168 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 460 (+5),
- крылатых ракет – 103,
- кораблей (катеров) – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 162 (+5),
- специальной техники – 43.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 86-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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