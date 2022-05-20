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Факты / Украина

Самолет, вертолет и беспилотники: какие потери понесла армия РФ 19 мая

Татьяна Забожко, редактор ленты
Самолет, вертолет и беспилотники: какие потери понесла армия РФ 19 мая
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины в течение 85-х суток полномасштабной войны ликвидировали две сотни российских захватчиков.

В целом с 24 февраля по 20 мая армия РФ сократилась ориентировочно на 28,7 тыс.

Российские военные 19 мая потеряли девять танков, 27 боевых бронированных машин и пять автомобилей и автоцистерн.

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Стало меньше у россиян на одну единицу реактивной системы залпового огня.

Утратили захватчики также одну единицу артиллерийской системы.

В небе над Украиной ВСУ сбили по одному вражескому самолету и вертолету, а также пять беспилотников.

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

Потери РФ на 20 мая 2022

  • личного состава – около 28,7 тыс. (+200),
  • танков ‒ 1263 (+9),
  • боевых бронированных машин ‒ 3 090 (+27),
  • артиллерийских систем – 596 (+1),
  • реактивных систем залпового огня – 200 (+1),
  • средств противовоздушной обороны – 93,
  • самолетов – 204 (+1),
  • вертолетов – 168 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 460 (+5),
  • крылатых ракет – 103,
  • кораблей (катеров) – 13,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 162 (+5),
  • специальной техники – 43.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 86-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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