Май, 20 в 9:14

Вооруженные силы Украины в течение 85-х суток полномасштабной войны ликвидировали две сотни российских захватчиков.

В целом с 24 февраля по 20 мая армия РФ сократилась ориентировочно на 28,7 тыс.

Российские военные 19 мая потеряли девять танков, 27 боевых бронированных машин и пять автомобилей и автоцистерн.

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Стало меньше у россиян на одну единицу реактивной системы залпового огня.

Утратили захватчики также одну единицу артиллерийской системы.

В небе над Украиной ВСУ сбили по одному вражескому самолету и вертолету, а также пять беспилотников.

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

Потери РФ на 20 мая 2022

личного состава – около 28,7 тыс. (+200),

танков ‒ 1263 (+9),

боевых бронированных машин ‒ 3 090 (+27),

артиллерийских систем – 596 (+1),

реактивных систем залпового огня – 200 (+1),

средств противовоздушной обороны – 93,

самолетов – 204 (+1),

вертолетов – 168 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 460 (+5),

крылатых ракет – 103,

кораблей (катеров) – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 162 (+5),

специальной техники – 43.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 86-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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