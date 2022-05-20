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Факти / Україна

Літак, гелікоптер і безпілотники: яких втрат зазнала армія РФ 19 травня

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Літак, гелікоптер і безпілотники: яких втрат зазнала армія РФ 19 травня
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України протягом 85-ї доби повномасштабної війни ліквідували дві сотні російських загарбників.

Загалом із 24 лютого до 20 травня армія РФ скоротилася орієнтовно на 28,7 тис.

Російські військові 19 травня втратили дев’ять танків, 27 бойових броньованих машин та п’ять автомобілів та автоцистерн.

Зараз дивляться

Стало менше у росіян на одну одиницю реактивної системи залпового вогню.

Втратили загарбники також одну одиницю артилерійської системи.

У небі над Україною ЗСУ збили по одному ворожому літаку та гелікоптеру, а також п’ять безпілотників.

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Втрати РФ на 20 травня 2022

  • особового складу ‒ близько 28,7 тис. (+200),
  • танків ‒ 1263 (+9),
  • бойових броньованих машин  ‒ 3 090 (+27),
  • артилерійських систем – 596 (+1),
  • реактивних систем залпового вогню – 200 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони – 93,
  • літаків – 204 (+1),
  • гелікоптерів – 168 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 460 (+5),
  • крилатих ракет – 103,
  • кораблів (катерів) – 13,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 162 (+5),
  • спеціальної техніки – 43.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 86-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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