Май, 20 в 12:59

В Херсонской области российские военные продолжают совершать провокативный обстрел ими же оккупированных населенных пунктов.

– Разворачивая вооружение, чтобы имитировать направление огня со стороны Вооруженных сил Украины, рашисты еще и используют оборудование противовоздушной обороны. Сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданского населения силами ВСУ, – сообщают в Оперативном командовании Юг.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в настоящее время сохраняется высокая вероятность продолжения боевых действий с целью улучшения тактического положения и выхода на административную границу Херсонской области.

Николаевскую область армия РФ обстреливает реактивными системами залпового огня Смерч.

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– Враг продолжает разрушать областной центр, его инфраструктуру и производственные возможности, – добавляют в Оперативном командовании Юг.

Кроме того, российские захватчики обстреливают жилые дома на Южнобужском направлении с применением минометов и ствольной артиллерии.

Известно, что ныне оккупанты активно оборудуют позиции и строят вторую линию обороны.

Между тем подразделения ракетно-артиллерийского вооружения совместно с авиацией накануне выполнили на Юге 91 огневую задачу, уничтожив:

склад боеприпасов РФ в Херсонской области,

два танка Т-72,

самоходную артиллерийскую установку,

гаубицу,

две реактивные системы залпового огня Град,

зенитно-ракетный комплекс Тор,

бронированную и автотехнику.

Кроме того, только в южных областях украинские защитники ликвидировали 40 российских военных.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 86-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Оперативное командование Юг