Провокации в Херсонской области: РФ системами ПВО сбивают свои же ракеты
В Херсонской области российские военные продолжают совершать провокативный обстрел ими же оккупированных населенных пунктов.
– Разворачивая вооружение, чтобы имитировать направление огня со стороны Вооруженных сил Украины, рашисты еще и используют оборудование противовоздушной обороны.
Сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданского населения силами ВСУ, – сообщают в Оперативном командовании Юг.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в настоящее время сохраняется высокая вероятность продолжения боевых действий с целью улучшения тактического положения и выхода на административную границу Херсонской области.
Николаевскую область армия РФ обстреливает реактивными системами залпового огня Смерч.
– Враг продолжает разрушать областной центр, его инфраструктуру и производственные возможности, – добавляют в Оперативном командовании Юг.
Кроме того, российские захватчики обстреливают жилые дома на Южнобужском направлении с применением минометов и ствольной артиллерии.
Известно, что ныне оккупанты активно оборудуют позиции и строят вторую линию обороны.
Между тем подразделения ракетно-артиллерийского вооружения совместно с авиацией накануне выполнили на Юге 91 огневую задачу, уничтожив:
- склад боеприпасов РФ в Херсонской области,
- два танка Т-72,
- самоходную артиллерийскую установку,
- гаубицу,
- две реактивные системы залпового огня Град,
- зенитно-ракетный комплекс Тор,
- бронированную и автотехнику.
Кроме того, только в южных областях украинские защитники ликвидировали 40 российских военных.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 86-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Оперативное командование Юг