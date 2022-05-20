Провокації на Херсонщині: РФ системами ППО збивають свої ж ракети

Травень, 20 в 12:59

У Херсонській області російські військові продовжують здійснювати провокативний обстріл ними ж окупованих населених пунктів.

– Розвертаючи озброєння, щоб імітувати напрямок вогню з боку Збройних сил України, рашисти ще й застосовують обладнання протиповітряної оборони. Збивають свої ж ракети й видають це за обстріл цивільного населення силами ЗСУ, – повідомляють в Оперативному командуванні Південь.

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, нині зберігається висока ймовірність продовження бойових дій із метою покращення тактичного положення та виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

Миколаївську область армія РФ обстрілює реактивними системами залпового вогню Смерч.

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– Ворог продовжує руйнувати обласний центр, його інфраструктуру й виробничі спроможності, – додають в Оперативному командуванні Південь.

Крім того, російські загарбники обстрілюють житлові будинки на Південнобузькому напрямку із застосуванням мінометів та ствольної артилерії.

Відомо, що нині окупанти активно обладнують позиції та будують другу лінію оборони.

Тим часом підрозділи ракетно-артилерійського озброєння спільно з авіацією напередодні виконали на Півдні 91 вогньове завдання, знищивши:

склад боєприпасів РФ у Херсонській області,

два танки Т-72,

самохідну артилерійську установку,

гаубицю,

дві реактивні системи залпового вогню Град,

зенітно-ракетний комплекс Тор,

броньовану та автотехніку.

Крім того, лише в південних областях українські захисники ліквідували 40 російських військових.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 86-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Оперативне командування Південь