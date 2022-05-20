Май, 20 в 15:00

Российские захватчики фактически уничтожили город Рубежное. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В мессенджере Telegram он рассказал, что уцелевших домов нет, и большинство из сооружений восстановить невозможно. Теперь во дворах расположены кладбища. В городе Рубежное население насчитывало более 60 тыс. человек — жители работали на заводах, а также развивали малую промышленность. Некоторые из них безопасно покинули город, других — депортировали в Россию.

По словам Гайдая, в городе до сих пор остаются люди — они проживают в подвалах помещений и находятся в заложниках кадыровцев.

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— Разграбленные выжженные кирпичные коробки – это теперь наше Рубежное. Мы будем строить его почти с нуля. Победим. Сомнений нет. Накажем за смерти наших людей и разрушение наших городов, — заявили глава Луганской ОВА.

13 мая Сергей Гайдай заявлял, что российские оккупанты почти взяли под контроль город Рубежное, в то же время в Белогоровке несут все больше потерь, из-за чего целый батальон россиян уже отказался идти в наступление. Глава Луганской ОВА добавил, что в самом Рубежном ситуация сложная — там нет воды и газа.