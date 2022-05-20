Травень, 20 в 15:00

Російські загарбники фактично знищили місто Рубіжне. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У месенджері Telegram він розповів, що вцілілих будинків немає, і більшість зі споруд відновити неможливо. Тепер у дворах розташовані цвинтарі. У місті Рубіжне населення налічувало понад 60 тис. осіб – мешканці працювали на заводах, а також розвивали малу промисловість. Деякі з них безпечно залишили місто, інших – депортували до Росії.

За словами Гайдая, у місті досі залишаються люди – вони проживають у підвалах приміщень та перебувають у заручниках кадирівців.

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– Розграбовані випалені цегляні коробки – це тепер наше Рубіжне. Ми будуватимемо його майже з нуля. Переможемо. Сумнівів немає. Покараємо за смерті наших людей та руйнування наших міст, – заявили голова Луганської ОВА.

13 травня Сергій Гайдай заявляв, що російські окупанти майже взяли під контроль місто Рубіжне, водночас у Білогорівці зазнають все більших втрат, через що цілий батальйон росіян уже відмовився йти в наступ. Глава Луганської ОВА додав, що у самому Рубіжному ситуація складна – там немає води та газу.