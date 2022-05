Май, 21 в 0:47

Страны Запада должны помочь изгнать Россию из Украины именно сейчас, потому что окно для этого открыто, а откладывание этого сделает это сложнее.

С таким мнением в колонке для Foreign Policy выступила внештатная научная сотрудница по вопросам России из Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) Наталия Бугаева.

Она считает, что Запад должен помочь украинцам изгнать российские войска с юго-востока Украины, по крайней мере, до тех границ, на которых они находились до начала полномасштабного вторжения России в феврале.

— Кремль пытается поглотить и, вероятно, аннексировать юго-восток Украины, но Россия еще не укрепила свой контроль над оккупированными территориями. Россия контролирует некоторые места, такие как Херсон, в военном отношении, но пока не может управлять ими, — считает эксперт.

Наталия Бугаева считает, что контроль над Украиной остается целью президента России Владимира Путина, и эта цель не изменится.

— Настало время для Украины расширить свое контрнаступление, и для этого ей нужна военная помощь Запада, — пишет сотрудница ISW.

Она упомянула об изнасилованиях, похищениях и казнях, которые стали нормой на оккупированных Россией территориях.

— Они, несомненно, продолжатся, если не усугубятся, если российский контроль сохранится. Россия и подконтрольные ей силы совершали зверства на востоке Украины в течение последних восьми лет — в том числе против людей, которых Кремль утверждает, что защищает, — пишет Наталия Бугаева.

Аналитик считает, что Россия опробовала свою программу аннексии в 2014 году в Крыму, где Кремль уничтожил украинское управление и поглотил полуостров в Российскую Федерацию.

— Однако вновь оккупированные украинские территории не похожи на Крым 2014 года. Местные жители, в том числе многие русскоговорящие, выступают против России на оккупированных территориях. Например, жители Херсона протестуют против российских войск и Росгвардии, — пишет сотрудница ISW.

Она утверждает, что сохранение украинского юго-востока имеет решающее значение для долгосрочной экономической жизнеспособности Украины.

— Россия может создать условия для будущего наступления на Одессу, город, который необходим России для создания сухопутного моста в Приднестровье. Кремль недавно привел в боевую готовность российские силы в Приднестровье и, вероятно, провел там ложные атаки — предположительно, чтобы оказать давление на Украину и, возможно, создать условия для дестабилизации Молдовы, — пишет эксперт по России Бугаева.

В то же время, российский плацдарм в Молдове продолжит создавать угрозу и другим странам, включая страны НАТО.

— Кремль, вероятно, попытается связать свои территориальные завоевания по всей Украине и, возможно, за ее пределами, аннексировав или иным образом интегрировав другие территории, которые Россия незаконно оккупирует, — пишет она.

Наталия Бугаева считает, что чем менее успешным будет российское наступление на востоке Украины, тем более острой станет потребность Кремля в обеспечении безопасности уже захваченных территорий.

— Путину, вероятно, понадобится способ заявить о временной победе, которая даст ему время пересмотреть долгосрочную стратегию для реализации своей неизменной цели — восстановления контроля над Украиной. Это — выход для Путина, но только временный, — пишет внештатная сотрудница ISW.

Она отмечает, что хоть российские войска начали занимать оборонительные позиции на востоке и юге, они все же еще пытаются совершить наступление.

— Запад должен помочь украинцам начать более широкое контрнаступление до того, как Россия перейдет к последовательной и спланированной обороне, чего она еще не сделала, — подчеркивает Наталия Бугаева.

По ее мнению, чем дольше России позволяют оставаться, тем дороже становится ее вытеснение.

— Время также дает Путину возможность адаптировать российский народ к идее длительной войны и перевести российскую экономику на военные рельсы, — объясняет Бугаева.

По ее словам, внимание Запада сосредоточено на войне России в Украине, но это внимание Запада не является ни постоянным, ни само собой разумеющимся.

— Путин добился некоторых из своих успехов за последние 20 лет, просто опередив Запад в информационном пространстве. Запад должен предоставить Украине оружие в таком темпе и масштабе, который соответствует требованиям украинской кампании по изгнанию российских войск и освобождению своего народа и земли.

