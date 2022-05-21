Обмен, деоккупация и мир: Зеленский о повестке дня возможной встречи с Путиным

Май, 21 в 13:02

Повестка дня, как и цель, возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным будут зависеть от того, когда именно состоятся переговоры.

Но постоянными пунктами для обсуждения остаются обмен, деоккупация, мир и прекращение войны. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу ICTV сообщил президент Владимир Зеленский.

– Это зависит от момента, когда мы будем встречаться. Цель меняется. Как и гибридная война, так и честный гибридный будет мир и гибридные встречи. Например, если бы мы сегодня встречались, кстати, вопрос Мариуполя тоже был бы. Если мы будем встречаться сегодня, то мы знаем, что оккупировано, а что оккупировано. Если мы будем встречаться через два месяца, мы не знаем, в каком состоянии все будет. Но решать вопросы по обмену, деоккупации и миру, прекращению войны – вот и вся адженда, — объяснил он.