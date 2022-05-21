Обмін, деокупація і мир: Зеленський про порядок денний можливої зустрічі з Путіним

Травень, 21 в 13:02

Порядок денний, як і мета, можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним залежатимуть від того, коли саме відбудуться переговори.

Але незмінними пунктами для обговорення залишаються обмін, деокупація, мир і зупинення війни. Про це в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV повідомив президент Володимир Зеленський.

– Це залежить від моменту, коли ми будемо зустрічатися. Мета змінюється. Як і гібридна війна, так і чесний гібридний буде мир, і гібридні зустрічі. Наприклад, якщо ми сьогодні б зустрічались, до речі, питання Маріуполя також було би. Якщо ми будемо зустрічатися сьогодні, ми знаємо, що окуповано, а що деокуповано. Якщо ми будемо зустрічатися за два місяця, ми не знаємо, в якому стані все буде. Але вирішувати питання щодо обміну, деокупації і миру, зупинення війни – ось і вся адженда, – пояснив він.