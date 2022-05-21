Май, 21 в 20:07

Только Украина может решать, когда и как закончится полномасштабная война, которую развязала Россия.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в социальных сетях.

— Украина и только Украина будет определять, когда и как закончится война. Мы реализуем наше право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН после жестокого вооруженного нападения, — отметил он.

Кулеба подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский понятно высказал позицию относительно этого.

Сейчас смотрят

— Нам не нужна чужая земля, но мы не откажемся от своей, — добавил он.

Ukraine, and only Ukraine will define when and how the war ends. We exercise our right to self-defence under article 51 of the UN Charter following a brutal armed attack. President @ZelenskyyUa has been clear. We don’t need anyone else’s land, but we won’t give up on what’s ours. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 21, 2022

Кроме того, недавно Кулеба призвал не поддаваться лжи пропагандистов в вопросе полномасштабной войны России против Украины. Особенно это касается того, когда некоторые пытаются снять с России вину и переложить на других.

Источник: Дмитрий Кулеба