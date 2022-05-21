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Факты / Украина

Только Украина будет решать, когда закончится война — Кулеба

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Только Украина может решать, когда и как закончится полномасштабная война, которую развязала Россия.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в социальных сетях.

— Украина и только Украина будет определять, когда и как закончится война. Мы реализуем наше право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН после жестокого вооруженного нападения, — отметил он.

Кулеба подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский понятно высказал позицию относительно этого.

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— Нам не нужна чужая земля, но мы не откажемся от своей, — добавил он.

Кроме того, недавно Кулеба призвал не поддаваться лжи пропагандистов в вопросе полномасштабной войны России против Украины. Особенно это касается того, когда некоторые пытаются снять с России вину и переложить на других.

Источник: Дмитрий Кулеба

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