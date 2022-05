Только Украина может решать, когда и как закончится полномасштабная война, которую развязала Россия.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в социальных сетях.

Кулеба подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский понятно высказал позицию относительно этого.

Ukraine, and only Ukraine will define when and how the war ends. We exercise our right to self-defence under article 51 of the UN Charter following a brutal armed attack. President @ZelenskyyUa has been clear. We don’t need anyone else’s land, but we won’t give up on what’s ours.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 21, 2022