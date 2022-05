Лише Україна може вирішувати, коли та як закінчиться повномасштабна війна, яку розв’язала Росія.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у соціальних мережах.

Кулеба наголосив, що президент України Володимир Зеленський зрозуміло висказав позицію щодо цього.

Ukraine, and only Ukraine will define when and how the war ends. We exercise our right to self-defence under article 51 of the UN Charter following a brutal armed attack. President @ZelenskyyUa has been clear. We don’t need anyone else’s land, but we won’t give up on what’s ours.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 21, 2022