Тільки Україна вирішуватиме, коли закінчиться війна – Кулеба
Лише Україна може вирішувати, коли та як закінчиться повномасштабна війна, яку розв’язала Росія.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у соціальних мережах.
– Україна і тільки Україна визначатиме, коли і як закінчиться війна. Ми реалізуємо наше право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН після жорстокого збройного нападу, – зазначив він.
Кулеба наголосив, що президент України Володимир Зеленський зрозуміло висказав позицію щодо цього.
– Нам не потрібна чужа земля, але ми не відмовимося від своєї, – додав він.
Ukraine, and only Ukraine will define when and how the war ends. We exercise our right to self-defence under article 51 of the UN Charter following a brutal armed attack. President @ZelenskyyUa has been clear. We don’t need anyone else’s land, but we won’t give up on what’s ours.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 21, 2022
Крім того, нещодавно Кулеба закликав не піддаватися брехні пропагандистів у питанні повномасштабної війни Росії проти України. Особливо це стосується того, коли деякі намагаються зняти із Росії провину та перекласти на інших.
Джерело: Дмитро Кулеба