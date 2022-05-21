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Факти / Україна

Тільки Україна вирішуватиме, коли закінчиться війна – Кулеба

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Лише Україна може вирішувати, коли та як закінчиться повномасштабна війна, яку розв’язала Росія.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у соціальних мережах.

– Україна і тільки Україна визначатиме, коли і як закінчиться війна. Ми реалізуємо наше право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН після жорстокого збройного нападу, – зазначив він.

Кулеба наголосив, що президент України Володимир Зеленський зрозуміло висказав позицію щодо цього.

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– Нам не потрібна чужа земля, але ми не відмовимося від своєї, – додав він.

Крім того, нещодавно Кулеба закликав не піддаватися брехні пропагандистів у питанні повномасштабної війни Росії проти України. Особливо це стосується того, коли деякі намагаються зняти із Росії провину та перекласти на інших.

Джерело: Дмитро Кулеба 

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