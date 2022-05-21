Май, 21 в 10:10

В честь третьей годовщины со дня инаугурации Владимира Зеленского ведущие телеканала ICTV Вадим Карпьяк и Елена Фроляк провели интервью с Владимиром и Еленой Зеленскими.

С начала полномасштабной войны это первое интервью, которое президент и первая леди дали вместе.

– Оказалось, что это интервью для президентской пары было своеобразным свиданием. Во время разговора мы узнали, что они редко виделись все три месяца войны. Супруги шутили, что для них это возможность побыть вдвоем, несмотря на нас и съемочную группу, – говорит Вадим Карпьяк.

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Ведущие сравнили, как изменились супруги и их жизнь за три года.

— Диалог с Владимиром и Еленой Зеленскими в таком же формате мы с Вадимом проводили еще во время предвыборной кампании три года назад. На этот раз меня вдохновило то, что супруги Зеленские — такие же уверенные, так же уверенно смотрят в будущее и безоговорочно верят в победу, — добавила Елена Фроляк.

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