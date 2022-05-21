Май, 20 в 21:11

Президент Владимир Зеленский в эфире всеукраинского марафона рассказал об украинских пилотах, которые, рискуя жизнью, доставляли на завод Азовсталь в Мариуполе еду и воду и забирали раненых.

– Погибло очень большое количество наших летчиков, к сожалению. Совершенно героические люди, знавшие, что сложно, что долететь до Азовстали и привезти им лекарства, еду, воду, увезти тела раненых почти невозможно. Все это происходило… Никто официально не мог комментировать, – говорит Зеленский.

Президент рассказал, что воздушных коридоров к заводу Азовсталь не было из-за мощной российской ПВО.

— Много недель летчики на вертолетах, зная, что 90% не возвращаются… Представьте, что делали эти люди. Они летели туда давать им еду, воду, оружие и забирали раненых. Мы потеряли многих летчиков. Они абсолютно героические, – подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что вывезены все гражданские, которые были заблокированы на Азовстали. Также эвакуированы медики и раненые.

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— Мне кажется, что в ближайшее время закончится эвакуация всех, посмотрим. Структура сложная, договаривались, что разблокированием будут заниматься посредники, западные партнеры. Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, сначала с Францией, через отношения лидеров с РФ. Когда мы видели, что военным путем разблокировать невозможно. Десятки, сотни раз я подробно проговаривал с лидерами других государств предоставление соответствующего оружия нашим военным, чтоб военным путем мы дошли до Мариуполя, чтоб разблокировать этих людей, — добавил Зеленский.

Это только фрагмент интервью главы государства. В скором времени в марафоне Єдині новини на ICTV выйдет полное интервью с Владимиром и Еленой Зеленскими. Интервью в честь третьей годовщины со дня инаугурации президента провели ведущие телеканала ICTV Вадим Карпьяк и Елена Фроляк.