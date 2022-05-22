Стоил более $11 млн: львовские десантники сбили российский штурмовик Су-25

Май, 22 в 15:31

22 мая в небе над Украиной был сбит российский военный штурмовик Су-25 Грач. По предварительным расчетам, стоимость такого самолета составляет более $11 млн.

Об этом сообщили в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ. Штурмовик Су-25 оккупантов успешно сбили бойцы подразделения противовоздушной обороны 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.

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— Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК Игла, — уточнили в командовании.

Где именно удалось уничтожить российский Су-25 и его экипаж, не сообщается. Указано лишь то, что это произошло в одном из районов выполнения боевых задач подразделения.

Незадолго после обнародования на странице командования ДШВ ВС Украины этой же новостью в своем Telegram-канале поделился и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Источник: Командование ДШВ ВС Украины