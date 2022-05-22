Коштував понад $11 млн: львівські десантники збили російський штурмовик Су-25

Травень, 22 в 15:31

22 травня в небі над Україною було збито російський військовий штурмовик Су-25 Грач. За попередніми розрахунками, вартість такого літака складає понад $11 млн.

Про це повідомили у командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ. Штурмовик Су-25 окупантів успішно збили бійці підрозділу протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади.

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– Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК Ігла, – уточнили у командуванні.

Де саме вдалося знищити російський Су-25 та його екіпаж, не повідомляється. Вказано лише те, що це сталося в одному з районів виконання бойових завдань підрозділу.

Незадовго після оприлюднення на сторінці командування ДШВ ЗС України цією ж новиною у своєму Telegram-каналі поділився і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Джерело: Командування ДШВ ЗС України