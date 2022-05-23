Поляки мають отримати особливий правовий статус в Україні, як українці у Польщі – Зеленський

Травень, 22 в 21:19

У неділю, 22 травня, президент Володимир Зеленський заявив, що поляки мають набути особливого правового статусу в Україні, як українці – у Польщі.

– Це був безпрецедентний сигнал поваги та підтримки з боку польського Сейму, з боку, насамперед, польського народу щодо ухвалення відповідного закону в момент, коли це дуже було потрібно українцям, – наголосив Зеленський на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Глава Української держави наголосив, що ми маємо продемонструвати дзеркальну повагу, а тому закликав Верховну Раду проголосувати впевненою більшістю за ухвалення цього законопроекту.

Зеленський уточнив, що всі права, які Польща зараз надає українцям, будуть надані польським громадянам в Україні.

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– Сама ідея щодо законопроекту про дзеркальну повагу із сусідами – така ідея виникла ще у нас, якщо чесно, задовго до війни. Я дуже хотів би, щоб відповідні закони, відповідні договори були підписані, або якщо це потрібно – проголосовані чи ратифіковані в парламентах сусідів України. Так, Польща у цьому списку сьогодні номер один. І я робитиму все, щоб відповідні договори були підписані з усіма нашими сусідами, – додав президент.

Він окремо пояснив, що, звичайно ж, не йдеться про сусідів, які “вважають себе не сусідами, не друзями, а господарями на нашій землі”.

Анджей Дуда, у свою чергу, подякував Зеленському за таку законодавчу ініціативу.

– Я хотів би, щоб він був лише символом. Я вірю в це глибоко, що його ніколи не використають, цей закон, як використовують закон, ухвалений польським парламентом щодо біженців, наших гостей з України… Ми хотіли створити їм найкращі умови перебування, – заявив польський президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував внесення найближчим часом до парламенту законопроекту щодо особливого правового статусу громадян Польщі в Україні.

Тим часом у Польщі 13 березня набув чинності закон про підтримку громадян України, які прибувають до країни через агресію РФ.

Він регулює питання легальності перебування українців у Польщі та надання їм всебічної підтримки.