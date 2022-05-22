Май, 22 в 13:23

В Житомирской области сотрудники СБУ задержали российского агента, который хотел присоединиться к боевому подразделению ВСУ, чтобы заниматься разведкой в ​​пользу врага.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, ранее предатель помогал российским захватчикам во время оккупации одного из населенных пунктов.

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Также спецслужба задержала жителя Краматорского района, которого завербовали оккупанты для сбора разведданных о подразделениях ВСУ.

— Также заочно сообщили о подозрении одному из командиров Росгвардии, участвовавшему в силовом захвате Запорожской АЭС, — подчеркнул Артем Дехтяренко.

В Луганской области СБУ сообщила о подозрении двум коллаборанткам из Беловодского райсуда. Они согласились на назначение в так называемую прокуратуру “ЛНР” и причастны к незаконному преследованию местных жителей.

В Киеве перед судом предстанет должностное лицо одной из столичных больниц, которое СБУ разоблачила на сотрудничестве с оккупантами.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили ракетные удары по объектам Национальной гвардии в Киевской области, которые планировала осуществить страна-агрессор Россия.