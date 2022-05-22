Травень, 22 в 13:23

На Житомирщині співробітники СБУ затримали російського агента, який хотів долучитися до бойового підрозділу ЗСУ, щоб займатися розвідкою на користь ворога.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, раніше зрадник допомагав загарбникам під час тимчасової окупації одного з населених пунктів.

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Також спецслужба затримала жителя Краматорського району, якого завербували окупанти для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ.

– Також заочно повідомили про підозру одному з командирів Росгвардії, який брав участь у силовому захопленні Запорізької АЕС, – наголосив Артем Дехтяренко.

На Луганщині СБУ повідомила про підозру двом колаборанткам із Біловодського райсуду. Вони погодились на призначення до так званої прокуратури “ЛНР” і причетні до незаконного переслідування місцевих жителів.

У Києві перед судом постане посадовець однієї зі столичних лікарень, якого СБУ викрила на співпраці з окупантами.

Раніше співробітники Служби безпеки України запобігли ракетним ударам по об’єктах Національної гвардії в Київській області, які планувала здійснити країна-агресор Росія.