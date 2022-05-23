Оккупанты убили более 4600 украинцев, открыто 13 тыс. уголовных дел – Венедиктова

Май, 23 в 16:43

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова утверждает, что количество подтвержденных жертв среди мирного населения от российской вооруженной агрессии достигло 4600 человек, 232 из которых – дети.

В то же время Украина возбудила около 13 тыс. дел, связанных с российскими военными преступлениями.

– В этой категории было сообщено о подозрении 49 людям, которых мы начали преследовать за военные преступления, – подчеркнула Венедиктова во время открытия в понедельник выставки Russia War Crimes House в здании, которое многие годы было российским домом в Давосе.

Она уточнила, что в базовом кейсе против Российской Федерации уже находится более 600 подозреваемых.

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– В настоящее время у нас есть два дела, которые находятся на рассмотрении судов в отношении трех подсудимых, – добавила Генпрокурор.

По ее словам, Украина тесно сотрудничает с Международным уголовным судом и продолжает расследование в формате совместной следственной группы, созданной с Литвой и Польшей, в которую также входит МУС.

Ирина Венедиктова указала, что МУС впервые решил присоединиться к совместной следственной группе.

Также дела возбуждены в 18 национальных юрисдикциях в отношении международных преступлений, которые происходят в Украине.

– Болезненная история войн показывает, что мир и стабильность могут быть достигнуты только тогда, когда обеспечена ответственность за преступную агрессию и грубые нарушения международного гуманитарного права, – утверждает Венедиктова.

Генпрокурор подчеркнула, что военные преступления России подтверждаются отечественными и международными расследованиями, журналистскими расследованиями, докладами правозащитных организаций.

– Типичные для зверств преступления со стороны Вооруженных cил РФ, задокументированные следователями и прокуратурой, говорят об умышленной жестокости и насилии в отношении мирных жителей, – заявила Венедиктова.

Отметим, что по некоторым данным, в одном только временно оккупированном Мариуполе потери среди мирного населения могут достигать 20 тыс. человек.

Установить правду пока не представляется возможным, так как территория оккупирована, а агрессоры пытаются замести следы и хоронят погибших местных жителей в траншеях.

Напомним, выставку организовал Фонд Пинчука и PinchukArtCentre в партнерстве с Офисом президента Украины, МИД, изданием Украинская правда и Украинской ассоциацией профессиональных фотографов.

Целью проекта Russia War Crimes House является изложение основных фактов, указание имен и дат, показ конкретных лиц и предоставление возможности рассказать свои реальные истории хотя бы нескольким жертвам войны.