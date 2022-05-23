Окупанти вбили понад 4600 українців, відкрито 13 тис. кримінальних справ – Венедіктова

Травень, 23 в 16:43

Генпрокурор України Ірина Венедіктова стверджує, що кількість підтверджених жертв серед мирного населення від російської збройної агресії досягла 4 600 осіб, 232 з яких – діти.

Водночас, Україна порушила близько 13 тис. справ, пов’язаних з російськими військовими злочинами.

– У цій категорії було повідомлено про підозру 49 людям, яких ми почали переслідувати за військові злочини, – наголосила Венедіктова під час відкриття у понеділок виставки Russia War Crimes House у будівлі, яка багато років була російським будинком у Давосі.

Вона уточнила, що у базовому кейсі проти Російської Федерації вже перебуває понад 600 підозрюваних.

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– Наразі у нас є дві справи, які перебувають на розгляді судів щодо трьох підсудних, – додала генпрокурор.

За її словами, Україна тісно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом та продовжує розслідування у форматі спільної слідчої групи, створеної з Литвою та Польщею, до якої також входить МКС.

Ірина Венедіктова вказала, що МКС уперше вирішив приєднатися до спільної слідчої групи.

Також справи порушено у 18 національних юрисдикціях щодо міжнародних злочинів, що відбуваться в Україні.

– Болюча історія війн показує, що мир та стабільність можуть бути досягнуті лише тоді, коли забезпечено відповідальність за злочинну агресію та грубі порушення міжнародного гуманітарного права, – стверджує Венедіктова.

Генпрокурор наголосила, що військові злочини Росії підтверджуються вітчизняними та міжнародними розслідуваннями, журналістськими розслідуваннями, доповідями правозахисних організацій.

– Типові для звірств злочини з боку Збройних сил РФ, задокументовані слідчими та прокуратурою, говорять про умисну ​​жорстокість та насильство щодо мирних жителів, – заявила Венедіктова.

Зазначимо, що, за деякими даними, в одному лише тимчасово окупованому Маріуполі втрати серед мирного населення можуть досягати 20 тис. осіб.

Встановити правду поки що неможливо, оскільки територія окупована, а агресори намагаються замести сліди та ховають загиблих місцевих жителів у траншеях.

Нагадаємо, виставку організував Фонд Пінчука та PinchukArtCentre у партнерстві з Офісом президента України, МЗС, виданням Українська правда та Українською асоціацією професійних фотографів.

Метою проєкту Russia War Crimes House є виклад основних фактів, зазначення імен та дат, показ конкретних осіб та надання можливості розповісти свої реальні історії хоча б декільком жертвам війни.