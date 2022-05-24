Май, 24 в 10:19

Опубликованы спутниковые снимки, на которых видно, как Россия ворует украинское зерно через оккупированный Крым.

Об этом сообщает CNN.

На фотографиях в порту Севастополя видно, как два сухогруза под российским флагом швартуются и загружаются украденным украинским зерном.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обвинял Россию в краже украинского продовольствия и попытках его продать в другие страны.

На новых снимках от Maxar Technologies, датированных 19 и 21 мая, видны судна — Матрос Позынич и Матрос Кошка — пришвартованные рядом с чем-то вроде зерновых силосов, где зерно ссыпается с конвейера в открытый трюм.

Согласно данным портала, который отслеживает передвижение судов MarineTraffic.com, оба российских судна уже покинули порт: Матрос Позынич, плывущий через Эгейское море, направляется в Бейрут, а Матрос Кошка все еще находится в Черном море.

Украинские официальные лица и источники в сельскохозяйственной отрасли сообщили CNN, что российские войска на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей опустошили несколько хранилищ и вывезли зерно на юг — в Крым.

Ранее в мае Матрос Позынич выполнил аналогичную миссию: загрузил зерно и отплыл из Черного моря в Средиземное. Первоначально судно направлялось в Египет, но, по словам правительства страны, после предупреждения украинских властей сухогрузу отказали в заходе в порт Александрии. Судну также запретили въезд в Бейрут, а затем оно пришвартовалось в Латакии в Сирии.

Ранее Министерство обороны Украины подсчитало, что после масштабного военного вторжения России из Украины было украдено и вывезено около 400 000 тонн продовольства.

Николай Сольский, министр аграрной политики и продовольствия Украины, заявил, что вывоз зерна — это “большой бизнес, которым руководят люди самого высокого уровня”.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Коштой заявил, что Россия заблокировала в украинских портах 22 млн тонн сельскохозяйственных культур, в том числе зерна.