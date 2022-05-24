Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Опубліковані супутникові фото, як Росія краде українське зерно через Крим – CNN

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
зерно

Опубліковано супутникові знімки, на яких видно, як Росія краде українське зерно через окупований Крим.

Про це повідомляє CNN.

Раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово звинувачував Росію у крадіжці українського продовольства та спробах  продати його  іншим країнам.

Зараз дивляться

На нових знімках від Maxar Technologies, датованих 19 і 21 травня, видно судна — Матрос Позинич та Матрос Кошка — пришвартовані поряд із чимось на кшталт зернових силосів, де зерно зсипають з конвеєра у відкритий трюм.

За даними порталу, який відстежує пересування суден MarineTraffic.com, обидва російські судна вже залишили порт: Матрос Позинич, що пливе через Егейське море, прямує до Бейрута, а Матрос Кошка все ще перебуває в Чорному морі.

Maxar Technologies

Maxar Technologies

Maxar Technologies

Maxar Technologies

Українські офіційні особи та джерела у сільськогосподарській галузі повідомили CNN, що російські війська на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей спустошили кілька сховищ та вивезли зерно на південь – до Криму.

Раніше у травні Матрос Позинич виконав аналогічну місію: завантажив зерно та відплив із Чорного моря до Середземного. Спочатку судно прямувало до Єгипту, але, за словами уряду країни, після попередження української влади суховантажу відмовили у заході в порт Олександрії. Судну також заборонили в’їзд до Бейруту, а потім воно пришвартувалося в Латакії в Сирії.

Читайте
Буде голод і катастрофа: Зеленський назвав дві гуманітарні проблеми через війну

Раніше Міністерство оборони України підрахувало, що після масштабного військового вторгнення Росії з України було вкрадено та вивезено близько 400 000 тонн продовольства.

Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України, заявив, що вивезення зерна – це величезний бізнес, яким “керують люди найвищого рівня”.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою заявив, що Росія заблокувала в українських портах 22 млн тонн сільськогосподарських культур, зокрема зерна.

Джерело: CNN
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка