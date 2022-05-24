Травень, 24 в 10:19

Опубліковано супутникові знімки, на яких видно, як Росія краде українське зерно через окупований Крим.

Про це повідомляє CNN.

Раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово звинувачував Росію у крадіжці українського продовольства та спробах продати його іншим країнам.

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На нових знімках від Maxar Technologies, датованих 19 і 21 травня, видно судна — Матрос Позинич та Матрос Кошка — пришвартовані поряд із чимось на кшталт зернових силосів, де зерно зсипають з конвеєра у відкритий трюм.

За даними порталу, який відстежує пересування суден MarineTraffic.com, обидва російські судна вже залишили порт: Матрос Позинич, що пливе через Егейське море, прямує до Бейрута, а Матрос Кошка все ще перебуває в Чорному морі.

Українські офіційні особи та джерела у сільськогосподарській галузі повідомили CNN, що російські війська на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей спустошили кілька сховищ та вивезли зерно на південь – до Криму.

Раніше у травні Матрос Позинич виконав аналогічну місію: завантажив зерно та відплив із Чорного моря до Середземного. Спочатку судно прямувало до Єгипту, але, за словами уряду країни, після попередження української влади суховантажу відмовили у заході в порт Олександрії. Судну також заборонили в’їзд до Бейруту, а потім воно пришвартувалося в Латакії в Сирії.

Раніше Міністерство оборони України підрахувало, що після масштабного військового вторгнення Росії з України було вкрадено та вивезено близько 400 000 тонн продовольства.

Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України, заявив, що вивезення зерна – це величезний бізнес, яким “керують люди найвищого рівня”.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою заявив, що Росія заблокувала в українських портах 22 млн тонн сільськогосподарських культур, зокрема зерна.