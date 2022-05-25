Май, 24 в 22:54

Украинец, ехавший в Венгрию и занимавшийся перевозкой гуманитарной помощи, пытался незаконно вывезти в Евросоюз более 1 млн грн.

— Отправляясь в страны ЕС в качестве перевозчика гуманитарной помощи, водитель автомобиля марки Тойота во время таможенных формальностей сознательно выбрал зеленый коридор, чтобы быстрее пройти проверку и пересечь границу. Этот перевозчик, в обход таможенного законодательства, отважился на правонарушение – скрыл большую сумму денег от таможенного контроля, — сообщила пресс-секретарь Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская.

1 млн 100 тыс. грн обнаружили инспекторы во время углубленного досмотра автомобиля. Наличные мужчины не задекларировали ни устно, ни письменно. Никаких разрешительных документов на перемещение через границу такой большой суммы денег не было. Он тщательно спрятал купюры в салоне машины – в бардачке за декоративной обшивкой.

Перевозчик гуманитарной помощи пытался вывезти в Евросоюз более 1 млн грн / 3 фотографии

— Указанные действия содержат признаки таможенного правонарушения по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины, — добавляет спикер.

Мужчина избавился и от денег, и от машины, в которой их незаконно вез, скрывая от таможенного контроля. Они изъяты до решения суда. Ориентировочная стоимость авто – 180 тыс. грн.

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Фото: Закарпатская таможня