Травень, 24 в 22:54

Українець, який їхав в Угорщину і займався перевезенням гуманітарної допомоги, намагався незаконно вивезти до Євросоюзу понад 1 млн грн.

– Вирушаючи до країн ЄС в якості перевізника гуманітарної допомоги, водій автомобіля марки Тойота під час митних формальностей свідомо обрав зелений коридор, щоб найшвидше пройти перевірку і перетнути кордон. Цей перевізник, в обхід митного законодавства, наважився на правопорушення – приховав велику суму грошей від митного контролю, – повідомила прессекретарка Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська.

1 млн 100 тис. грн виявили інспектори під час поглибленого огляду автомобіля. Готівку чоловік не задекларував ні усно, ні письмово. Ніяких дозвільних документів на переміщення через кордон такої великої суми грошей не мав. Він ретельно заховав купюри у салоні машини – у бардачку за декоративною обшивкою.

Перевізник гуманітарної допомоги намагався вивезти до Євросоюзу понад 1 млн грн / 3 фотографии

– Зазначені дії містять ознаки митного правопорушення за ч.1 статті 483 Митного кодексу України, – додає речниця.

Чоловік позбувся і грошей, і машини, у якій їх незаконно віз, приховуючи від митного контролю. Їх вилучено до рішення суду. Орієнтовна вартість авто – 180 тис. грн.

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Фото: Закарпатська митниця