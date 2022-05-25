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Факты / Украина

РФ в войне против Украины уже потеряла более 29,4 тыс. военных — Генштаб

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
РФ в войне против Украины уже потеряла более 29,4 тыс. военных — Генштаб
Фото: Минобороны

С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 29 450 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 100 захватчиков.

Обновленные потери РФ озвучили в Генштабе ВСУ. Также украинские военные уже ликвидировали более 1,3 тыс. танков, 206 самолетов и сбили более 100 крылатых ракет.

Боевые потери РФ в войне против Украины:

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  • танки – 1 305 (+3);
  • боевые бронированные машины – 3 213 (+19);
  • артиллерийские системы – 606;
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 201;
  • средства ПВО – 93;
  • самолеты – 206 (+1);
  • вертолеты – 170;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11);
  • крылатые ракеты – 112;
  • корабли/катера – 13;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 217 (+5);
  • специальная техника – 44 (+1).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском направлении.

По информации Генштаба ВСУ, на Лиманском направлении российские оккупанты активизировали ведение боевых действий. При артиллерийской и авиационной поддержке они ведут боевые действия в районе населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении при поддержке огня артиллерии российские захватчики ведут наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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