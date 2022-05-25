Май, 25 в 11:11

С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 29 450 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 100 захватчиков.

Обновленные потери РФ озвучили в Генштабе ВСУ. Также украинские военные уже ликвидировали более 1,3 тыс. танков, 206 самолетов и сбили более 100 крылатых ракет.

Боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 305 (+3);

боевые бронированные машины – 3 213 (+19);

артиллерийские системы – 606;

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 201;

средства ПВО – 93;

самолеты – 206 (+1);

вертолеты – 170;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11);

крылатые ракеты – 112;

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 217 (+5);

специальная техника – 44 (+1).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском направлении.

По информации Генштаба ВСУ, на Лиманском направлении российские оккупанты активизировали ведение боевых действий. При артиллерийской и авиационной поддержке они ведут боевые действия в районе населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении при поддержке огня артиллерии российские захватчики ведут наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.