РФ в войне против Украины уже потеряла более 29,4 тыс. военных — Генштаб
С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 29 450 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 100 захватчиков.
Обновленные потери РФ озвучили в Генштабе ВСУ. Также украинские военные уже ликвидировали более 1,3 тыс. танков, 206 самолетов и сбили более 100 крылатых ракет.
Боевые потери РФ в войне против Украины:
- танки – 1 305 (+3);
- боевые бронированные машины – 3 213 (+19);
- артиллерийские системы – 606;
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 201;
- средства ПВО – 93;
- самолеты – 206 (+1);
- вертолеты – 170;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11);
- крылатые ракеты – 112;
- корабли/катера – 13;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 217 (+5);
- специальная техника – 44 (+1).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском направлении.
По информации Генштаба ВСУ, на Лиманском направлении российские оккупанты активизировали ведение боевых действий. При артиллерийской и авиационной поддержке они ведут боевые действия в районе населенного пункта Лиман.
На Северодонецком направлении при поддержке огня артиллерии российские захватчики ведут наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.
Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.