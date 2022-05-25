Травень, 25 в 11:11

Від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували близько 29 450 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 100 загарбників.

Оновлені втрати РФ озвучили в Генштабі ЗСУ. Також українські військові вже ліквідували понад 1,3 тис. танків, 206 літаків і збили понад 100 крилатих ракет.

Бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 1 305 (+3);

бойові броньовані машини ‒ 3 213 (+19);

артилерійські системи – 606;

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 201;

засоби ППО – 93;

літаки – 206 (+1);

гелікоптери – 170;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 (+11);

крилаті ракети – 112;

кораблі/катери – 13;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 217 (+5);

спеціальна техніка – 44 (+1).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському напрямку.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські окупанти активізували ведення бойових дій. За артилерійської та авіаційної підтримки вони ведуть бойові дії в районі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки вогню артилерії російські загарбники ведуть наступ у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.