Май, 25 в 15:31

Министр обороны Алексей Резников объяснил, как начисляется зарплата для украинских военнослужащих и что на это влияет.

По его словам, денежные выплаты, которые сейчас получают наши военные, состоят из двух частей. Первая – это ежемесячная зарплата, которую военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой.

Вторая часть – это дополнительное денежное вознаграждение, установленное по инициативе президента на период военного положения.

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Это дополнительное вознаграждение начисляется по следующей логике:

для военнослужащих, которые непосредственно не вовлечены в ведение боевых действий , оно составляет 30 тыс. грн в месяц или примерно 1 тыс. грн в день;

, оно составляет или примерно 1 тыс. грн в день; для воинов, которые участвуют в боях, дополнительное вознаграждение составляет 100 тыс. грн в месяц или примерно 3 тыс. грн в день.

То есть, если военнослужащий, скажем, рядовой стрелок, полмесяца оборонял границу с Венгрией, а остальные полмесяца принимал непосредственное участие в боях на Харьковщине или Донбассе, суммарно за месяц ему будет начислено:

Ежемесячная зарплата в размере около 13-14 тыс. грн в соответствии с должностью и званием. Около 15 тыс. грн. дополнительного вознаграждения за несение службы во время военного положения. Около 50 тыс. грн за непосредственное участие в боевых действиях.

То есть, общая сумма в таком случае для рядового стрелка будет составлять 78-79 тыс. грн минус отчисления.

Как формируются и технически происходят выплаты

Количество дней, которые военный непосредственно находился в бою, выполнял боевые задания, определяется на основании боевых приказов и распоряжений, которые выдаются военным командованием различных структур сил обороны.

Если речь идет о Вооруженных силах Украины, военная часть подает в Министерство обороны заявку на выплату денежного обеспечения. Министерство обороны на основании этой заявки перечисляет воинской части деньги. После чего воинская часть зачисляет деньги непосредственно военнослужащему.

Для получения денежных выплат военнослужащий должен иметь счет в любом украинском банке. Реквизиты своего счета нужно предоставить в финансовую службу вашей части.

Выплачивают деньги в текущем месяце за предыдущий, то есть в мае за апрель. Сумму делят на две части. В первой декаде месяца военнослужащие получают ежемесячную зарплату в соответствии с должностью, званием и другими параметрами.

Во второй декаде происходит начисление дополнительного вознаграждения, то есть 30 или 100 тыс.

Платежи разведены на две части, потому что размер ежемесячной зарплаты известен. Он почти одинаковый каждый месяц. А вот размер дополнительного вознаграждения по итогам месяца финансовые службы частей должны посчитать на основании боевых приказов.

Чем больше дней военнослужащий провел в бою, тем большее дополнительное вознаграждение он получит. Каждый месяц эта сумма может существенно отличаться. Это нужно понимать.

Также следует понимать, что отдельные подразделения той или иной бригады могут находиться в бою, а другие подразделения — в пункте постоянной дислокации, проходить согласование или выполнять другие небоевые задания.

Поэтому в пределах одной бригады или даже батальона размер выплат может существенно отличаться. Все зависит от боевых приказов.

Что делать в случае проблем с выплатами

Алексей Резников также объяснил, почему бывают задержки с выплатами. Все потому, что численность личного состава сил обороны выросла в разы буквально за несколько недель. Поэтому до сих пор бывают случаи, когда в той или иной части есть какие-то проблемы.

Иногда отсутствовали приказы о зачислении людей на должности, поэтому не было формальных оснований для них платить. Иногда финансисты в частях не до конца понимали, как делать начисления.

Министр обороны советует: если у вас возникают вопросы относительно выплаты денег, прежде всего нужно обратиться к непосредственному командиру или его заместителю по работе с личным составом. При необходимости можно также обратиться в финансовую службу вашей части.

Если вопрос не решился, можно позвонить на горячую линию департамента финансов Министерства обороны по номеру (044) 271-35-59.

Как быть воинам, оказавшимся в плену

Денежные выплаты воинам, оказавшимся в плену, выплачиваются членам семьи по их обращению. Начало выплат может немного задерживаться по объективной причине.

Ведь для того, чтобы процесс запустился, должен быть издан соответствующий приказ о служебном положении военнослужащего.

Необходимо не только убедиться, что наш воин в плену, допустим, увидеть его на видео. Следует в определенном порядке зафиксировать этот факт. Чтобы в дальнейшем все работало.

Однако Алексей Резников заверил, что финансисты Минобороны держат на особом контроле выплаты семьям пленных. При необходимости он просит обращаться в министерство и уверяет, что все вопросы можно решить.

Какую сумму выделяют на выплаты

В мае 2022 года за апрель месяц Министерство обороны перечислило военнослужащим Вооруженных сил Украины зарплату и дополнительное вознаграждение в сумме 51,5 млрд грн.

В июне готовятся выплатить около 64,5 млрд грн. К слову, в 2021 году примерно такую сумму выплатили за год.

Алексей Резников также анонсировал, что следующее подобное обращение он планирует сделать по зарплатам и выплатам раненым. А также по поводу выплат семьям наших погибших воинов.

Фото: Генштаб ВСУ