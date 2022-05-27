Май, 27 в 17:17

В июне работающие пенсионеры получат проиндексированные пенсии с доплатами за апрель и май.

Пенсионеры, которые после назначения пенсии официально работали, то есть за них уплачен или они уплатили единый социальный взнос, каждые два года имеют право на перерасчет пенсии.

Такой перерасчет производится по обращению пенсионера или автоматически с 1 апреля. С учетом того, что страхователи подавали отчеты за I квартал 2022 года до 10 мая, перерасчет работающим пенсионерам производится в мае.

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Поэтому выплата проиндексированных пенсий будет проходить начиная с июня и с доплатой за апрель и май.

Перерасчет производится с учетом только страхового стажа, который есть после назначения (предварительного перерасчета) пенсии, или – в случае целесообразности – с учетом стажа и заработной платы после назначения (предварительного перерасчета) пенсии.

По информации Пенсионного фонда, в Украине есть 10,8 млн пенсионеров, из которых 2,7 млн ​​числятся как работающие. Средний размер их пенсии – 4 532,91 грн, что на 162,46 грн больше среднего размера выплат всех пенсионеров (4 370,45 грн).

Источник: Пенсионный фонд Украины