Травень, 27 в 17:17

У червні працюючі пенсіонери отримають проіндексовані пенсії з доплатами за квітень і травень.

Пенсіонери, які після призначення пенсії офіційно працювали, тобто за них сплачено або вони сплатили єдиний соціальний внесок, кожні два роки мають право на перерахунок пенсії.

Такий перерахунок проводиться за зверненням пенсіонера або автоматично з 1 квітня. З урахуванням того, що страхувальники подавали звіти за І квартал 2022 року до 10 травня, перерахунок працюючим пенсіонерам проводиться у травні.

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Тому виплата перерахованих пенсій буде проводитись починаючи з червня та з доплатою за квітень та травень.

Перерахунок проводиться з урахуванням лише страхового стажу, який є після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або – у разі доцільності – з урахуванням стажу та заробітної плати після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

За інформацією Пенсійного фонду, в Україні є 10,8 млн пенсіонерів, з яких 2,7 млн обліковуються як працюючі. Середній розмір їхньої пенсії – 4 532,91 грн, що на 162,46 грн більше середнього розміру виплат всіх пенсіонерів (4 370,45 грн).

Джерело: Пенсійний фонд України